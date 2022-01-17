Известно, что в аэропорту Шарлотт-Дуглас отменили почти 95% рейсов. Пострадавшие от непогоды клиенты могут перебронировать другой рейс без комиссии.

Обратите внимание Украинская Air Ocean Airlines временно приостановила все полеты: в чем причина

Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов из-за мощной зимней бури, которая охватила Восточное побережье. В районах, где фиксируют непогоду, проживает около 74 миллионов человек.

Снегопад, дождь и сильный ветер

Буря, принесшая с собой снег, дождь, сильный ветер, продвигается в северном направлении. В Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снег.

В США обесточены из-за непогоды уже около 200 тысяч потребителей. По информации местных СМИ, отдельные участки дороги перекрыли.

Непогода в США: что известно

Худшую ситуацию ожидают в Джорджии, Вирджинии и Каролине. Губернаторы этих штатов объявили о чрезвычайном положении. Кроме погоды к отмене тысячи авиарейсов привел всплеск Омикрона.

В США активно бурлит Омикрон: что известно

В стране активно распространяется Омикрон. Поэтому на помощь врачам шести штатов направили военных.

Кроме того, ученики тысячи школ не вернулись за парты после каникул, а остались учиться дистанционно.

Главный врач страны Вивек Мерти подчеркнул, что из-за Омикрона следующие несколько недель в США будут очень сложными.

Обратите внимание – Европу накрывает непогода: смотрите видео