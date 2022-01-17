Відомо, що в аеропорту Шарлотт-Дуглас скасували майже 95% рейсів. Клієнти, які постраждали від негоди, можуть перебронювати інший рейс без комісії.
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Авіалінії вже скасували 2,8 тисяч рейсів через потужну зимову бурю, яка охопила Східне узбережжя. У районах, де фіксують негоду, проживає приблизно 74 мільйони людей.
Снігопад, дощ і сильний вітер
Буря, яка принесла із собою сніг, дощ, сильний вітер, просувається у північному напрямку. У Вашингтоні та його околицях наразі падає сильний сніг.
У США знеструмлено через негоду вже близно 200 тисяч споживачів. За інформацією місцевих ЗМІ, окремі ділянки дороги перекрили.
Негода у США: що відомо
Найгіршу ситуацію очікують у Джорджії, Вірджинії та Кароліні. Губернатори цих штатів оголосили про надзвичайний стан. Окрім погоди, до скасування тисячі авіарейсів призвів сплеск Омікрону.
У США активно вирує Омікрон: що відомо
- У країні активно поширюється Омікрон. Через це на допомогу лікарям шести штатів надіслали військових.
- Окрім цього, учні тисячі шкіл не повернулися за парти після канікул, а залишилися навчатися дистанційно.
- Головний лікар країни Вівек Мерті наголосив, що через Омікрон наступні кілька тижнів у США будуть дуже складними.
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