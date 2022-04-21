Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому каналу BFM TV. Президент также не обошел вниманием тему переговоров с Россией и поставки оружия Украине западными партнерами.

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Это уже не "ползучая" оккупация, а полномасштабное вторжение

Президент Украины подчеркнул, что с 24 февраля Россия проводит уже не ползучую оккупацию, а полномасштабное вторжение. Эта война отличается от той, что началась в 2014 году – количеством военных, техники и жертв.

Наиболее сложная ситуация именно на Востоке Украины, на Донбассе. Там в течение 8 лет была контактная линия с оккупированными территориями. Эвакуация там продолжается много дней, по желанию людей,

– рассказал президент Зеленский.

Начинается большое наступление

Информировать население стали гораздо более настойчиво в последние дни ведь, говорит президент, начинается большое наступление.

Вся группировка России – она собрана. Это тысячи танков, тысячи бронетехники и десятки тысяч военных,

– добавил глава государства.

Президент отметил, что самая сложная ситуация в Мариуполе. Там Россия проводит даже войну, а просто террористическую операцию.

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