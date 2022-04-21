Об этом рассказал глава военной администрации Попасной Николай Ханатов в эфире 24 канала.

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По его словам, в Попасной сейчас очень тяжелая ситуация.

Враг наступает на город постоянно – каждый день, каждый час. Но наши защитники отбивают все атаки. Им очень тяжело и нужна поддержка вооружением и живой силой,

– подчеркнул Ханатов.

В частности, военные просят качественный квадрокоптер, чтобы они могли видеть происходящее у врага и могли их повсюду найти.

Он говорит, что это маленький город, где 20 тысяч человек, но уже 2 месяца враг, называющий себя "второй армией мира", не может пройти Попасную.

"Если мы хотим, чтобы Попасная осталась украинским городом, то нужно помочь и живой силой, и вооружением. Защитникам сейчас слишком тяжело", – рассказал он.

Также, как отметил глава военной администрации, есть и хорошая новость – Попасную защищают и ее местные жители, которые знают каждую улицу, каждый дом, каждое укрытие, поэтому защитникам из других регионов легче ориентироваться.

К слову, ранее Николай Ханатов заявил, что захватчики частично захватили Попасную. Они не только в частном секторе, но и в многоэтажках. В частности, захватили здание полиции.

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