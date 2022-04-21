Про це розповів голова військової адміністрації Попасної Микола Ханатов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у Попасній зараз дуже важка ситуація.

Ворог суне на місто постійно – щодня, щогодини. Але наші захисники відбивають всі атаки. Їм дуже важко і потрібна підтримка озброєнням та живою силою,

– наголосив Ханатов.

Зокрема, військові просять якісний квадрокоптер, щоб вони могли бачити, що відбувається у ворога і могли їх всюди знайти.

Він каже, що це маленьке місто, де 20 тисяч людей, але вже 2 місяці ворог, який називає себе "другою армією світу", не може пройти Попасну.

"Якщо ми хочемо, щоб Попасна залишилася українською, то потрібно допомогти і живою силою, і озброєнням. Захисникам зараз занадто важко", – розповів він.

Також, як наголосив голова військової адміністрації, є й добра новина – Попасну захищають і її місцеві жителі, які знають кожну вулицю, кожен будинок, кожне укриття, тому захисникам з інших регіонів легше орієнтуватися.

На місто сунуть щогодини, – військовий очільник Попасної на Луганщині



До слова, раніше Микола Ханатов заявив, що загарбники вже частково захопили Попасну. Вони є не лише в приватному секторі, а й в багатоповерхівках. Зокрема, захопили будівлю поліції.

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