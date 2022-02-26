Об этом Кислица сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает 24 канал.

Важно ВСУ сбили еще две вражеские цели – российский вертолет и штурмовик Су-25

Что может остановить войну? Это тысячи тел, которые отправляются в гробы обратно к своим матерям в России. Тысячи людей присоединяются к обороне своей страны,

– подчеркнул постоянный представитель Украины в ООН.

Он добавил, что мы не сдадимся, даже если России удастся временно захватить некоторые объекты. То, что Россия осуществляет в Украине, Кислица назвал средневековым варварством.

"Если вы, Россия, говорите, что санкции – это ничто, то тела тысяч своих солдат вас могут убедить", – предположил он.

Главные тезисы из выступления Кислицы

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины в ООН сказал:

Мы не позволим России реализовать их дьявольские планы. Российские войска несут серьезные потери: самолеты, вертолеты, танки и личный состав.

Обратите внимание! В ночь на 26 февраля украинские защитники сбили: 3 вертолета, штурмовик Су-25 и ИЛ-76 с вражеским десантом.

Мы открыты к переговорам на постоянной основе и всегда были, но вы, Россия, убили минские соглашения и переговоры в нормандской четверке.

Ничто не может оправдать обстрелы детского сада, сиротского приюта и больницы, которые произошли сегодня. Мы собираем эти факты и немедленно отправим их в Гаагу.