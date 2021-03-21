В Марселе в воскресенье, 21 марта, состоялся карнавал с участием 6,5 тысячи посетителей. Чтобы остановить мероприятие, полицейские применили слезоточивый газ.

Эпицентром действа стали улицы Канбьер и площадь Жана Жореса. Люди оделись в яркие костюмы, однако забыли о защитных масках.

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Кроме того, во время карнавала никто не соблюдал карантинные нормы. В частности, о социальной дистанции даже не говорилось.

Чтобы остановить карнавал, правоохранители применили слезоточивый газ. Одного из участников задержали – он бросил в полицейских бутылку.

Участники карнавала заявили, что не жалеют о своем участии в действе. Молодежь подчеркивает: им надоело жить среди ограничений.

Такое поведение местные правоохранители назвали "безответственным".

Обратите внимание! С 19 марта сразу в 16 департаментах Франции ввели локдаун. Всего с начала пандемии во Франции обнаружили уже более 4,2 миллиона случаев заражения.

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Pendant que 20 millions de Français sont confinés , à #Marseille c’est le Carnaval pour une fois les Marseillais écoutent le porte parole du gouv. @GabrielAttal : "tout ce qu'on peut faire dehors, il faut le faire dehors" C fait. pic.twitter.com/WySLFvopW6 — Le Général (@LE_GENERAL_FR) March 21, 2021