Тысячи участников и яркие костюмы: полиция разогнала карнавал в Марселе – видео
В Марселе в воскресенье, 21 марта, состоялся карнавал с участием 6,5 тысячи посетителей. Чтобы остановить мероприятие, полицейские применили слезоточивый газ.
Источник:BFMTV
Эпицентром действа стали улицы Канбьер и площадь Жана Жореса. Люди оделись в яркие костюмы, однако забыли о защитных масках.
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Кроме того, во время карнавала никто не соблюдал карантинные нормы. В частности, о социальной дистанции даже не говорилось.
Чтобы остановить карнавал, правоохранители применили слезоточивый газ. Одного из участников задержали – он бросил в полицейских бутылку.
Участники карнавала заявили, что не жалеют о своем участии в действе. Молодежь подчеркивает: им надоело жить среди ограничений.
Такое поведение местные правоохранители назвали "безответственным".
Полиция разогнала карнавал в Марселе: смотрите видео
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