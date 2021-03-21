Тисячі учасників і яскраві костюми: поліція розігнала карнавал у Марселі – відео
У Марселі у неділю, 21 березня, відбувся карнавал за участі 6,5 тисяч відвідувачів. Щоб зупинити захід, поліцейські застосували сльозогінний газ.
Джерело:BFMTV
Епіцентром дійства стали вулиці Канбьер і площа Жана Жореса. Люди одягнулися у яскраві костюми, однак забули про захисні маски.
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Окрім того, під час карнавалу ніхто не дотримувався карантинних норм. Зокрема, про соціальну дистанцію навіть не мовилося.
Щоб зупинити карнавал, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Одного з учасників затримали – він кинув у поліцейських пляшку.
Учасники карнавалу заявили, що не шкодують про свою участь у дійстві. Молодь наголошує: їм набридло жити серед обмежень.
Таку поведінку місцеві правоохоронці назвали "безвідповідальною".
Поліція розігнала карнавал у Марселі: дивіться відео
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