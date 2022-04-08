Зеленская отметила, что до начала военной агрессии России украинки жили современной мирной жизнью. Они не готовились к ракетным обстрелам и нахождению в бомбоубежищах.

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Тысячи детей рождаются в бомбоубежищах

По словам Зеленской, после попаданий ракет в жилые дома в первые дни войны стало ясно, что россияне не жалеют гражданских. Все украинцы оказались в опасности. Они были вынуждены учиться быстро собирать близких по каждому звуку сирены, чтобы спуститься в ближайшее укрытие.

Уже на третий день войны в бомбоубежище родился первый ребенок. И после того рожать в бомбоубежищах пришлось десяткам тысяч женщин, так как что может произойти – вы видели по Мариупольскому роддому, который россияне просто разбомбили,

– заметила Зеленская.

Кроме этого, возникла проблема с лечением детей, особенно с тяжелыми заболеваниями. Первая леди добавила, что мамы и бабушки кое-где месяцами жили с такими детьми в больницах. Сейчас их вывозят для лечения за границу.

"Также женщинам пришлось эвакуироваться из захваченных городов - таких, как Буча и Гостомель – ежеминутно рискуя жизнью под обстрелами, вместе с детьми и стариками, часто пешком, часто без мужчин, потому что их могли не выпустить оккупанты", – отметила первая леди.

Зеленская отметила, что теперь, когда пригород Киева деоккупирован, весь мир узнал, что украинки испытали от захватчиков.

"Теперь слово за международным расследованием. А сколько женщин в оккупированных городах Херсоне, Мелитополе, Бердянске? О том, что с ними там происходит, они не могут рассказать даже близким, потому что связи нет или отслеживается", – рассказала первая леди.

Также десятки тысяч женщин с детьми находятся в руинах Мариуполя. По словам Зеленской, можно только представить, что они переживают, ища еду под обстрелами, ведь уже больше месяца оккупанты не пускают туда гуманитарные грузы.

"Около 4 миллионов женщин и детей уехали в другие страны. А стать мигрантом – это совсем не то, что приехать по доброй воле. Это тяжело и морально, и физически. Потому что нужно начинать все сначала. Как это – жить, когда на тебе даже одежда не твоя? Как объяснить ребенку, почему он спит не в своей постели?", – добавила первая леди.

По ее словам, это испытание, которое не пожелаешь никому.

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Каждая личная история – это история страны

Зеленская отметила, что знает десятки щемящих историй украинок, случившихся с начала полномасштабной войны.

Например, после освобождения Киевщины мы узнали об истории врача Ирины Язовой, которая оставалась в Буче все дни оккупации. Она спасала соседей и незнакомых людей, которые искали убежища в ее доме, от огнестрельных российских ранений, обезболивала, перевязывала,

– рассказала первая леди.

По ее словам, врач даже приняла роды в доме, который обстреливали оккупанты и где не было света, воды и газа. Историю ежедневного подвига Ирины Язовой теперь рассказывают соседи, обязанные ей жизнью.

"Есть история киевской мамы Ольги, которая закрыла собой 2-месячную дочь, когда ракета попала в их многоэтажку. Или история черниговской воспитательницы детского дома Натальи, которая жила с 30 детьми (из них один ребенок ее собственный) в подвале", – отметила Зеленская.

Первая леди добавила, что воспитательница кормила и оберегала малышей, а затем нашла транспорт и под обстрелами сама вывезла их в безопасное место.

"Таких историй почти столько, сколько украинцев. Я запустила телеграм-канал, где предложила землякам делиться своим опытом проживания войны", – отметила Зеленская.

Первая леди подытожила, что каждая такая личная история – это история нашей страны.

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