02:27
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Тысячи байкеров заполонили улицы Черкасс: впечатляющие фото и видео

      5 Читати новину українською

      Девять тысяч байкеров съехались на мотофестиваль "Тарасова гора", что на Черкасщине. Съезд проходит уже в семнадцатый раз. На фестивале побывали и журналисты 24 канала.

      Любители скорости и экстрима приехали из родных уголков Украины и из-за рубежа, чтобы принять участие в фестивале.

      Читайте также: Львов превратился в автомобильную ретро-столицу: яркие фото и видео Leopolis Grand Prix

      Участники собрались в лесу: живут в палатках, а готовят на огне. Лозунг этого слета байкеров – любовь.

      Все равно добро влюбит зло. То есть пропагандируем добро, любовь и такие вот теплые отношения, как у нас на "Тараске" всегда (на фестивале "Тарасова гора" – 24 канал),
      – рассказал организатор фестиваля Ашот Арушанов.

      байки черкаси

      Обязательный и традиционный ритуал ежегодного съезда – Канев и чествование Кобзаря на Тарасовой горе.

      На фестивале можно увидеть большое количество совершенно разных мотоциклов. Например, Эрки Эвестус приехал из Эстонии, и его байк похож на дракона.

      фест байкерів черкаси

      фест байків черкачи

      Автопарк мотоциклов впечатляет: от современных и уникальных, до раритетных. Владельцы советских и немецких легенд самостоятельно восстановили мотоциклы. Для них устроили отдельное соревнование – ретромотопробег.

      фест байкерів черкаси
      В автопарке можно було увидеть как новые байки

      фест байкерів черкаси
      Так и ретромотоциклы

      фест байкерів черкаси
      Для последних устроили отдельное соревнование – ретромотопробег

      фест байкерів черкаси
      Этому мотоцикла почти 60 лет, это был один из первых мотоциклов Киевского мотоциклетного завода

      blog_ava
      Убийство мальчика полицейскими: в Киеве проходит акция протеста под МВД – красноречивые фото
      3 июня
      426
      Теги: Новости Украины Фестивали Авто Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      сегодня , 01:50 Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      35
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 01:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 192
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      224
      Главные новости 3 июня: умер подстреленный полицейскими малыш, Зеленский вернул Кучму в ТКГ
      3 июня , 23:43 Главные новости 3 июня: умер подстреленный полицейскими малыш, Зеленский вернул Кучму в ТКГ
      220
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 июня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 393
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук