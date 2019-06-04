Тысячи байкеров заполонили улицы Черкасс: впечатляющие фото и видео

Девять тысяч байкеров съехались на мотофестиваль "Тарасова гора", что на Черкасщине. Съезд проходит уже в семнадцатый раз. На фестивале побывали и журналисты 24 канала.

Любители скорости и экстрима приехали из родных уголков Украины и из-за рубежа, чтобы принять участие в фестивале.

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Участники собрались в лесу: живут в палатках, а готовят на огне. Лозунг этого слета байкеров – любовь.

Все равно добро влюбит зло. То есть пропагандируем добро, любовь и такие вот теплые отношения, как у нас на "Тараске" всегда (на фестивале "Тарасова гора" – 24 канал),

– рассказал организатор фестиваля Ашот Арушанов.

Обязательный и традиционный ритуал ежегодного съезда – Канев и чествование Кобзаря на Тарасовой горе.

На фестивале можно увидеть большое количество совершенно разных мотоциклов. Например, Эрки Эвестус приехал из Эстонии, и его байк похож на дракона.

Автопарк мотоциклов впечатляет: от современных и уникальных, до раритетных. Владельцы советских и немецких легенд самостоятельно восстановили мотоциклы. Для них устроили отдельное соревнование – ретромотопробег.



В автопарке можно було увидеть как новые байки



Так и ретромотоциклы



Для последних устроили отдельное соревнование – ретромотопробег



Этому мотоцикла почти 60 лет, это был один из первых мотоциклов Киевского мотоциклетного завода