Тисячі байкерів заполонили вулиці на Черкащині: вражаючі фото та відео

Дев'ять тисяч байкерів з'їхалися на мотофестиваль "Тарасова гора", що на Черкащині. З'їзд відбувається вже всімнадцяте. На фесті побували і журналісти 24 каналу.

Люителі швидкості та екстриму приїхали з рідних куточків України та з-за кордону, аби взяти участь у фестивалі.

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Учасники зібралися у лісі: живуть у наметах, а готують на вогні. Лозунг цього зльоту байкерів – любов.

Все одно добро закохає зло. Тобто пропагуємо добро, любов і такі от теплі стосунки, як у нас на "Тараскі" завжди (на фестивалі "Тарасова гора" – 24 канал),

– розповів організатор фестивалю Ашот Арушанов.

Обов'язковий і традиційний ритуал щорічного з'їзду – Канів і вшанування Кобзаря на Тарасовій горі.

На фестивалі можна побачити велику кількість цілком різних байків. Наприклад, Еркій Евестус приїхав з Естонії, і його байк схожий на дракона.

Автопарк байків вражає: від сучасних та унікальних, до раритетних. Власники радянських та німецьких легенд самостійно відновили мотоцикли. Для них влаштували окреме змагання – ретромотопробіг.



В автопарку можна було побачити як нові байки



Так і ретромотоцикли



Для останніх влаштували окреме змагання – ретромотопробіг



Цьому мотоциклу майже 60 років, це був один із перших байків Київського мотоциклетного заводу