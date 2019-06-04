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      Тисячі байкерів заполонили вулиці на Черкащині: вражаючі фото та відео

      25 Читать новость на русском

      Дев'ять тисяч байкерів з'їхалися на мотофестиваль "Тарасова гора", що на Черкащині. З'їзд відбувається вже всімнадцяте. На фесті побували і журналісти 24 каналу.

      Люителі швидкості та екстриму приїхали з рідних куточків України та з-за кордону, аби взяти участь у фестивалі.

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      Учасники зібралися у лісі: живуть у наметах, а готують на вогні. Лозунг цього зльоту байкерів – любов. 

      Все одно добро закохає зло. Тобто пропагуємо добро, любов і такі от теплі стосунки, як у нас на "Тараскі" завжди (на фестивалі "Тарасова гора" – 24 канал),
      – розповів організатор фестивалю Ашот Арушанов. 

      байки черкаси

      Обов'язковий і традиційний ритуал щорічного з'їзду – Канів і вшанування Кобзаря на Тарасовій горі. 

      На фестивалі можна побачити велику кількість цілком різних байків. Наприклад, Еркій Евестус приїхав з Естонії, і його байк схожий на дракона. 

      фест байкерів черкаси

      фест байків черкачи

      Автопарк байків вражає: від сучасних та унікальних, до раритетних. Власники радянських та німецьких легенд самостійно відновили мотоцикли. Для них влаштували окреме змагання – ретромотопробіг. 

      фест байкерів черкаси
      В автопарку можна було побачити як нові байки

      фест байкерів черкаси
      Так і ретромотоцикли

      фест байкерів черкаси
      Для останніх влаштували окреме змагання – ретромотопробіг

      фест байкерів черкаси
      Цьому мотоциклу майже 60 років, це був один із перших байків Київського мотоциклетного заводу

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      Теги: Новини України Фестивалі Новини Черкас Авто
      Джерело: 24 канал
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