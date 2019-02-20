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      Тысячи французов вышли на демонстрации против антисемитизма

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      Во Франции прошли демонстрации против волны антисемитизма
      Во Франции прошли демонстрации против волны антисемитизма / Скриншот

      Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях по всей Франции, протестуя против волны антисемитизма в стране. Демонстранты вышли на улицы Парижа и других городов под лозунгом "Хватит!". К ним присоединились политики левых и правых партий, в том числе и бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

      Издание Euro News сообщило, что акции протеста поддержали более 50 политических партий, профсоюзов и ассоциаций.

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      Пока нет официальных данных о том, сколько точно людей вышли на улицы, но демонстрации прошли не только в Париже, но и в 60 других городах страны, в том числе в Марселе, Бордо и Нанте.

      Почему люди вышли на демонстрации? 24 канал сообщал о том, что во вторник в восточной Франции неизвестные повредили около 80 могил на еврейском кладбище перед общенациональными маршами против роста антисемитских нападений.

      Этот случай стал одним из многих проявлений антисемитизма, зарегистрированных в стране за последние несколько месяцев.

      Президент Франции посетил еврейское кладбище на востоке страны, где почти 100 надгробных плит были осквернены нацистской символикой.

      Те, кто это сделал, не достойны быть гражданами Французской республики и будут наказаны,
      – сказал президент.

      Стоит отметить, что еврейская община Франции крупнейшая в Европе. Она насчитывает, как минимум 550 тысяч человек.

      Только за последнюю неделю неизвестные осквернили изображением свастики портрет французского политика Симоны Вейль, пережившая Холокост, написали краской слово "евреи" на немецком языке на витрине магазина, принадлежащего евреям, а также срубили дерево, посаженное в память молодого еврея, замученного до смерти антисемитской бандой.

      Смотрите видео: Во Франции прошли демонстрации против волны антисемитизма

       

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      Теги: Протесты Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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