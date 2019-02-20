Тисячі французів вийшли на демонстрації проти антисемітизму

Кілька тисяч людей взяли участь у демонстраціях по всій Франції, протестуючи проти хвилі антисемітизму в країні. Демонстранти вийшли на вулиці Парижа та інших міст під гаслом "Досить!" До них приєдналися політики лівих і правих партій, в тому числі і колишні президенти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

Видання Euro News повідомило, що акції протесту підтримали понад 50 політичних партій, профспілок та асоціацій.

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Наразі немає офіційних даних про те, скільки точно людей вийшли на вулиці, але демонстрації пройшли не лише в Парижі, а й у 60 інших містах країни, в тому числі в Марселі, Бордо і Нанті.

Чому люди вийшли на демонстрації? 24 канал повідомляв про те, що у вівторок у східній Франції невідомі пошкодили близько 80 могил на єврейському кладовищі перед загальнонаціональними маршами проти зростання антисемітських нападів.

Цей випадок став одним з багатьох проявів антисемітизму, зареєстрованих в країні за останні кілька місяців.

Президент Франції відвідав єврейське кладовище на сході країни, де майже 100 надгробних плит були спаплюжені нацистською символікою.

Ті, хто це зробив, не гідні бути громадянами Французької республіки і будуть покарані,

– сказав президент.

Варто зазначити, що єврейська громада Франції найбільша у Європі. Вона нараховує, як мінімум 550 тисяч чоловік.

Лише за останній тиждень невідомі осквернили зображенням свастики портрет французького політика Сімони Вейль, яка пережила Голокост, написали фарбою слово "євреї" німецькою мовою на вітрині магазину, що належить євреям, а також зрубали дерево, посаджене в пам'ять молодого єврея, замученого до смерті антисемітською бандою.

Дивіться відео: У Франції відбулися демонстрації проти хвилі антисемітизму