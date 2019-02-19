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      Напад у Марселі: з ножем та пістолетом чоловік накинувся на перехожих

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      Нападник у Марселі застосував ніж та пістолет
      Нападник у Марселі застосував ніж та пістолет / breakingnews.ie

      У результаті дій зловмисника троє людей отримали поранення. Невідомий чоловік з ножем та пістолетом атакував перехожих у французькому місті Марсель. Сам нападник загинув – його застрелили поліцейські. Трапилося це у вівторок, 19 лютого.

      Спершу чоловік напав на перехожих з ножем, як повідомляє AFP. Та коли на виклик приїхали поліцейські – почав у них стріляти.

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      Поліція була змушена стріляти у відповідь і нападника застрелили. Поранення ножем зазнали двоє людей, і ще одна людина – осколком кулі. 

      Марсель
      Поліція поставила огорожу навколо місця злочину

      Один із потерпілих – у важкому стані, іншим двом начебто нічого не загрожує. Очевидці публікували у мережі відео, як правоохоронці та медики намагалися надати допомогу постраждалим.

      Інших деталей інциденту поліція не повідомляє. Відомо тільки, що особу нападника ще не встановили, як і його мотив. 

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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