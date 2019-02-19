Напад у Марселі: з ножем та пістолетом чоловік накинувся на перехожих

У результаті дій зловмисника троє людей отримали поранення. Невідомий чоловік з ножем та пістолетом атакував перехожих у французькому місті Марсель. Сам нападник загинув – його застрелили поліцейські. Трапилося це у вівторок, 19 лютого.

Спершу чоловік напав на перехожих з ножем, як повідомляє AFP. Та коли на виклик приїхали поліцейські – почав у них стріляти.

Читайте також про стрілянину у США: ймовірним мотивом стрільця була помста звільнення

Поліція була змушена стріляти у відповідь і нападника застрелили. Поранення ножем зазнали двоє людей, і ще одна людина – осколком кулі.



Поліція поставила огорожу навколо місця злочину

Один із потерпілих – у важкому стані, іншим двом начебто нічого не загрожує. Очевидці публікували у мережі відео, як правоохоронці та медики намагалися надати допомогу постраждалим.

Інших деталей інциденту поліція не повідомляє. Відомо тільки, що особу нападника ще не встановили, як і його мотив.