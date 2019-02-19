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      Нападение в Марселе: с ножом и пистолетом мужчина набросился на прохожих

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      Нападавший в Марселе применил нож и пистолет
      Нападавший в Марселе применил нож и пистолет / breakingnews.ie

      В результате действий злоумышленника три человека получили ранения. Неизвестный мужчина с ножом и пистолетом атаковал прохожих во французском городе Марсель. Сам нападавший погиб – его застрелили полицейские. Случилось это во вторник, 19 февраля.

      Сначала мужчина напал на прохожих с ножом, как сообщает AFP. Но когда на вызов приехали полицейские – начал в них стрелять.

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      Полиция была вынуждена стрелять в ответ и нападавшего застрелили. Ранения ножом получили два человека, и еще один человек – осколком пули.

      Марсель
      Полиция поставила ограждение вокруг места преступления

      Один из пострадавших – в тяжелом состоянии, другим двум вроде бы ничего не угрожает. Очевидцы опубликовали в сети видео, как правоохранители и медики пытались оказать помощь пострадавшим.

      Других деталей инцидента полиция не сообщает. Известно только, что личность нападавшего еще не установили, как и его мотив.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости Франции Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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