Стрельба в США: мотивом стрелка было увольнение
Мужчина, который открыл огонь по бывшим сотрудникам, в американском городе Аврора близ Чикаго в штате Иллинойс, вероятно, хотел отомстить за увольнение.
24 Канал сообщал, что по меньшей мере пять человек погибли, еще столько же злоумышленник ранил. Двух из них доставили вертолетом в больницу.
Читайте также: Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира: известно, за какие заслуги
По данным американских журналистов, сотрудник компании достал оружие прямо во время встречи, на которой обсуждали его увольнение, передает ABC 7.
Преступника ликвидировали, им был 45-летний Гэри Мартин, который проработал на предприятии треть своей жизни. По данным местных СМИ, Мартин ранее имел судимость – в 1995 году за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.
Смотрите видео: Стрельба в городе Аврора, США
Пока продолжалась его ликвидация, десятки работников предприятия не выпускали наружу.
Вся операция длилась около 1 часа 35 минут. В то время, когда нападавшего искали, огонь не открывали. Стрелок скрывался в здании. Когда его локализовали, перестрелка началась снова,
– рассказал шеф полиции Кристен Зиман.
Также из соображений безопасности из учебных заведений, что неподалеку, не выпускали школьников. Выстрелы на территории предприятия были слышны даже в соседних зданиях.