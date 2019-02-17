Стрельба в США: мотивом стрелка было увольнение

Мужчина, который открыл огонь по бывшим сотрудникам, в американском городе Аврора близ Чикаго в штате Иллинойс, вероятно, хотел отомстить за увольнение.

24 Канал сообщал, что по меньшей мере пять человек погибли, еще столько же злоумышленник ранил. Двух из них доставили вертолетом в больницу.

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По данным американских журналистов, сотрудник компании достал оружие прямо во время встречи, на которой обсуждали его увольнение, передает ABC 7.

Преступника ликвидировали, им был 45-летний Гэри Мартин, который проработал на предприятии треть своей жизни. По данным местных СМИ, Мартин ранее имел судимость – в 1995 году за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.

Смотрите видео: Стрельба в городе Аврора, США

Пока продолжалась его ликвидация, десятки работников предприятия не выпускали наружу.

Вся операция длилась около 1 часа 35 минут. В то время, когда нападавшего искали, огонь не открывали. Стрелок скрывался в здании. Когда его локализовали, перестрелка началась снова,

– рассказал шеф полиции Кристен Зиман.

Также из соображений безопасности из учебных заведений, что неподалеку, не выпускали школьников. Выстрелы на территории предприятия были слышны даже в соседних зданиях.