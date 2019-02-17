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      Стрельба в США: мотивом стрелка было увольнение

      9 Читати новину українською
      Стрельба в США
      Стрельба в США / Фото из открытых источников

      Мужчина, который открыл огонь по бывшим сотрудникам, в американском городе Аврора близ Чикаго в штате Иллинойс, вероятно, хотел отомстить за увольнение.

      24 Канал сообщал, что по меньшей мере пять человек погибли, еще столько же злоумышленник ранил. Двух из них доставили вертолетом в больницу.

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      По данным американских журналистов, сотрудник компании достал оружие прямо во время встречи, на которой обсуждали его увольнение, передает ABC 7.

      Преступника ликвидировали, им был 45-летний Гэри Мартин, который проработал на предприятии треть своей жизни. По данным местных СМИ, Мартин ранее имел судимость – в 1995 году за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.

      Смотрите видео: Стрельба в городе Аврора, США

      Пока продолжалась его ликвидация, десятки работников предприятия не выпускали наружу.

      Вся операция длилась около 1 часа 35 минут. В то время, когда нападавшего искали, огонь не открывали. Стрелок скрывался в здании. Когда его локализовали, перестрелка началась снова,
      – рассказал шеф полиции Кристен Зиман.

      Также из соображений безопасности из учебных заведений, что неподалеку, не выпускали школьников. Выстрелы на территории предприятия были слышны даже в соседних зданиях.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Жертвы Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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