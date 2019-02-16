В результате стрельбы в США погибли пять человек (фото, видео)
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Аврора штат Иллинойс. Стрелец также ранил пятерых полицейских. Правоохранителям удалось установить личность стрелявшего.
24 канал сообщал о том, что 15 февраля неизвестные устроили стрельбу в офисе компании Henry Pratt в городе Аврора штат Иллинойс, у местного университета.
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Издание Associated Press сообщило, что стрелком оказался 45-летний Гарри Мартин. Вероятно, он был сотрудником компании, мотивы его поступка неизвестны.
Начальник полиции Авроры Кристен Зиман рассказал, что офицеры прибыли на место инцидента через четыре минуты после получения сообщений о стрельбе. По прибытии мужчина открыл огонь в сторону правоохранителей. По словам очевидца, Мартин использовал пистолет с лазером.
В результате инцидента погибли пять человек, еще пять сотрудников полиции получили ранения. Двоих из них доставили вертолетом в больницу. Самого же стрелка ликвидировали.
Полиция проводит расследование инцидента.
Смотрите видео: Стрельба в городе Аврора США