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      В результате стрельбы в США погибли пять человек (фото, видео)

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      Стрельба в городе Аврора
      Стрельба в городе Аврора / https://apnews.com/

      По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Аврора штат Иллинойс. Стрелец также ранил пятерых полицейских. Правоохранителям удалось установить личность стрелявшего.

      24 канал сообщал о том, что 15 февраля неизвестные устроили стрельбу в офисе компании Henry Pratt в городе Аврора штат Иллинойс, у местного университета.

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      Издание Associated Press сообщило, что стрелком оказался 45-летний Гарри Мартин. Вероятно, он был сотрудником компании, мотивы его поступка неизвестны.

      Начальник полиции Авроры Кристен Зиман рассказал, что офицеры прибыли на место инцидента через четыре минуты после получения сообщений о стрельбе. По прибытии мужчина открыл огонь в сторону правоохранителей. По словам очевидца, Мартин использовал пистолет с лазером.

      В результате инцидента погибли пять человек, еще пять сотрудников полиции получили ранения. Двоих из них доставили вертолетом в больницу. Самого же стрелка ликвидировали.

      Полиция проводит расследование инцидента.

       

      Смотрите видео: Стрельба в городе Аврора США

       

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      Теги: Новости США Жертвы Криминальные новости Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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