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      В Амстердаме возле банка устроили стрельбу: есть жертвы

      13 Читати новину українською
      Стрельба в Амстердаме: есть жертвы - фото и видео с места стрельбы
      В Амстердаме возле банка устроили стрельбу / Twitter.com/6W_es

      В Амстердаме неизвестный устроил стрельбу возле здания центрального банка Нидерландов. В результате инцидента погиб 1 человек.

      Правоохранители в свою очередь провели около 20 выстрелов и попали в мужчину, сообщает AT5. Свидетели происшествия говорят, что мужчина умер, однако полиция эту информацию не подтверждает.

      Читайте также: В США неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по посетителям бара: есть погибшие

      Также пока неизвестно, является ли этот мужчина вероятным злоумышленником.

      Правоохранители оцепили место происшествия.

      Смотрите видео с места стрельбы в Амстердаме:​

       

      blog_ava
      Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      6 февраля
      35173
      Теги: Жертвы Криминальные новости Европа Нидерланды
      Источник: 24 Канал
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