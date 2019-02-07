В Амстердаме возле банка устроили стрельбу: есть жертвы

В Амстердаме неизвестный устроил стрельбу возле здания центрального банка Нидерландов. В результате инцидента погиб 1 человек.

Правоохранители в свою очередь провели около 20 выстрелов и попали в мужчину, сообщает AT5. Свидетели происшествия говорят, что мужчина умер, однако полиция эту информацию не подтверждает.

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Также пока неизвестно, является ли этот мужчина вероятным злоумышленником.

Правоохранители оцепили место происшествия.

NUEVO: La policía mata a tiros a un individuo en el exterior del De Nederlandsche Bank, en Ámsterdam - AT5pic.twitter.com/amvf34SEbf — 6W (@6W_es) 6 февраля 2019 г.

Смотрите видео с места стрельбы в Амстердаме:​