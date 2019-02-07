В Амстердамі біля банку влаштували стрілянину: є жертви

В Амстердамі невідомий влаштував стрілянину біля будівлі центрального банку Нідерландів. Внаслідок інциденту загинула 1 людина.

Правоохоронці у свою чергу здійснили близько 20 пострілів і влучили у чоловіка, повідомляє AT5. Свідки події кажуть, що чоловік помер, проте поліція цю інформацію не підтверджує.

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Також наразі не відомо, чи є цей чоловік ймовірним зловмисником.

Правоохоронці оточили місце події.

NUEVO: La policía mata a tiros a un individuo en el exterior del De Nederlandsche Bank, en Ámsterdam - AT5pic.twitter.com/amvf34SEbf — 6W (@6W_es) 6 февраля 2019 г.

Дивіться відео з місця стрілянини в Амстердамі: