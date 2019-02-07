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      В Амстердамі біля банку влаштували стрілянину: є жертви

      283 Читать новость на русском
      Стрілянина в Амстердамі: є жертви - фото і відео з місця стрілянини
      В Амстердамі біля банку влаштували стрілянину / Twitter.com/6W_es

      В Амстердамі невідомий влаштував стрілянину біля будівлі центрального банку Нідерландів. Внаслідок інциденту загинула 1 людина.

      Правоохоронці у свою чергу здійснили близько 20 пострілів і влучили у чоловіка, повідомляє AT5. Свідки події кажуть, що чоловік помер, проте поліція цю інформацію не підтверджує.

      Читайте також: У США невідомий із автомобіля відкрив стрілянину по відвідувачах бару: є загиблі

      Також наразі не відомо, чи є цей чоловік ймовірним зловмисником.

      Правоохоронці оточили місце події.

      Дивіться відео з місця стрілянини в Амстердамі:

       

      blog_ava
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      Теги: Нідерланди Європа Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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