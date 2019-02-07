В Амстердамі біля банку влаштували стрілянину: є жертви
В Амстердамі невідомий влаштував стрілянину біля будівлі центрального банку Нідерландів. Внаслідок інциденту загинула 1 людина.
Правоохоронці у свою чергу здійснили близько 20 пострілів і влучили у чоловіка, повідомляє AT5. Свідки події кажуть, що чоловік помер, проте поліція цю інформацію не підтверджує.
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Також наразі не відомо, чи є цей чоловік ймовірним зловмисником.
Правоохоронці оточили місце події.
Дивіться відео з місця стрілянини в Амстердамі:
Джерело: 24 Канал
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