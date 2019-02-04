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      У США невідомий із автомобіля відкрив стрілянину по відвідувачах бару: є загиблі

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      У США невідомий із автомобіля відкрив стрілянину по відвідувачах бару
      У США невідомий із автомобіля відкрив стрілянину по відвідувачах бару / Chicago Sun-Times

      У Чикаго відбулася стрілянина поблизу бару, унаслідок якої п'ятеро людей було поранено, з них двоє людей загинули.

      Один із нападників відкрив вогонь по натовпу із автомобіля Ford, йдеться в інформативному виданні Chicago Sun-Times

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      Один із відвідувачів, який перебував у задній частині бару, розповів, що почув щонайменше п'ять пострілів з пістолета.

      Двох чоловіків віком 36 та 39 років розстріляли у груди та спину. Після інциденту їх доправили у медичний центр Чиказького університету, де вони і померли. Ще один потерпілий з вогнепальним пораненням у спину потрапив у лікарню, він наразі у критичному стані.

      Поки невідомо, чи хто-небудь з потерпілих був учасником конфлікту чи нападник стріляв навмання.
      Теги: Новини США Зброя Авто Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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