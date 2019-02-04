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      В США неизвестный с автомобиля открыл стрельбу по посетителям бара: есть погибшие

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      В США неизвестный с автомобиля открыл стрельбу по посетителям бара
      В США неизвестный с автомобиля открыл стрельбу по посетителям бара / Chicago Sun-Times

      В Чикаго произошла стрельба вблизи бара, в результате которой пять человек были ранены, из них два человека погибли.

      Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford, говорится в информативном издании Chicago Sun-Times.

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      Очевидец происшествия, который находился на заднем дворе бара, рассказал, что услышал не менее пяти выстрелов из пистолета.

      Двух мужчин в возрасте 36 и 39 лет расстреляли в грудь и спину. После инцидента были доставлены в медицинский центр Чикагского университета, где они и умерли. Еще один пострадавший с огнестрельным ранением в спину попал в больницу, он сейчас в критическом состоянии.

      Пока неизвестно, был ли кто-нибудь из пострадавших участником драки или нападающий стрелял наугад.

      Теги: Криминальные новости Жертвы Авто Оружие Новости США
      Источник: 24 канал
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