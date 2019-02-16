Внаслідок стрілянини у США загинули п'ятеро людей (фото, відео)

Щонайменше п'ять людей загинули внаслідок стрілянини в американському місті Аврора штат Іллінойс. Стрілець також поранив п'ятьох поліцейських. Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який стріляв.

24 канал повідомляв про те, що 15 лютого невідомі влаштували стрілянину в офісі компанії Henry Pratt у місті Аврора штат Іллінойс, біля місцевого університету.

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Видання Associated Press повідомило, що стрільцем виявився 45-річний Гарі Мартін. Імовірно, він був співробітником компанії, мотиви його вчинку невідомі.

Начальник поліції Аврори Крістен Зіман розповів, що офіцери прибули на місце інциденту через чотири хвилини після отримання повідомлень про стрілянину. Після прибуття чоловік відкрив вогонь в сторону правоохоронців. За словами очевидця, Мартін використовував пістолет з лазером.

Внаслідок інциденту загинули п'ятеро людей, ще п'ять співробітників поліції поранено. Двох з них доставили гелікоптером до лікарні. Самого ж стрільця ліквідовано.

Поліція проводить розслідування інциденту.

Active Shooter Incident has been secured. Shooter is no longer a threat to the area. Continued police presence will remain as investigation continues. Parents please contact your local school districts for dismissal plan https://t.co/P4y7X7K4og — Aurora (IL) Police (@AuroraPoliceIL) 15 лютого 2019 р.

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