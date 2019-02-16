У США влаштували стрілянину в офісі однієї з компаній: Трамп стежить за ситуацією
У США в місті Аврора (штат Іллінойс) 15 лютого невідомі влаштували стрілянину в офісі компанії Henry Pratt біля місцевого університету. Поранень зазнали щонайменше 4 людей – усі поліцейські.
За даними місцевої влади, підозрюваного у стрілянині вже затримали. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що зловмисник загинув.
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До однієї з лікарень доставили 2 постраждалих внаслідок інциденту. Їхньому життю нічого не загрожує.
Точна кількість поранених поки що невідома.
Президент США Дональд Трамп стежить за ситуацією в Аврорі, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
Місто Аврора розташоване за 64 кілометри на схід від Чикаго.
На місце стрілянини прибули рятувальники//Фото: Getty Images