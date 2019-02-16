У США влаштували стрілянину в офісі однієї з компаній: Трамп стежить за ситуацією

У США в місті Аврора (штат Іллінойс) 15 лютого невідомі влаштували стрілянину в офісі компанії Henry Pratt біля місцевого університету. Поранень зазнали щонайменше 4 людей – усі поліцейські.

За даними місцевої влади, підозрюваного у стрілянині вже затримали. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що зловмисник загинув.

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До однієї з лікарень доставили 2 постраждалих внаслідок інциденту. Їхньому життю нічого не загрожує.

Точна кількість поранених поки що невідома.

Президент США Дональд Трамп стежить за ситуацією в Аврорі, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Місто Аврора розташоване за 64 кілометри на схід від Чикаго.



На місце стрілянини прибули рятувальники//Фото: Getty Images

Varias personas resultaron heridas hoy durante un tiroteo en una empresa en Aurora, Illinois, a unos 40 kilómetros al oeste de Chicago #EEUU. #N4V. pic.twitter.com/1yULOlC61H — Noticias 4Visión (@noticias4vision) 15 февраля 2019 г.

At least 1 dead, 4 police officers wounded in Aurora, Illinois shooting https://t.co/JSeIAU8sdv pic.twitter.com/ZGGtQsl0H1 — WLOS (@WLOS_13) 15 февраля 2019 г.