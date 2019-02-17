Стрілянина у США: мотивом стрільця було звільнення

Чоловік, який відкрив вогонь по колишніх співробітниках,в американському місті Аврора неподалік Чикаго в штаті Іллінойс, ймовірно, хотів помститися за звільнення.

24 Канал повідомляв, що щонайменше п'ять людей загинуло, ще стільки ж зловмисник поранив. Двох з них доставили гелікоптером до лікарні.

Читайте також: Трампа номінували на Нобелівську премію миру: відомо, за які заслуги

За даними американських журналістів, співробітник компанії дістав зброю просто під час зустрічі, на якій обговорювали його звільнення, передає ABC 7.

Злочинця ліквідували, ним був 45-річний Гері Мартін пропрацював на підприємстві третину свого життя. За даними місцевих ЗМІ, Мартін раніше мав судимість – у 1995 році за напад за обтяжувальних обставин у Міссісіпі.

Дивіться відео: Стрілянина у місті Аврора США

Доки тривала його ліквідація, десятки працівників підприємства не випускали назовні.

Уся операція тривала близько 1 години 35 хвилин. У той час, коли нападника шукали, вогонь не відкривали. Стрілець переховувався у будівлі. Коли його локалізували, перестрілка почалася знову,

– розповів шеф поліції Крістен Зіман.

Також з міркувань безпеки з навчальних закладів, що неподалік, не випускали школярів. Постріли на території підприємства було чутно навіть з сусідніх будівель.