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      Стрілянина у США: мотивом стрільця було звільнення

      84 Читать новость на русском
      Стрілянина у США
      Стрілянина у США / Фото з відкритих джерел

      Чоловік, який відкрив вогонь по колишніх співробітниках,в американському місті Аврора неподалік Чикаго в штаті Іллінойс, ймовірно, хотів помститися за звільнення.

      24 Канал повідомляв, що щонайменше п'ять людей загинуло, ще стільки ж зловмисник поранив. Двох з них доставили гелікоптером до лікарні.

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      За даними американських журналістів, співробітник компанії дістав зброю просто під час зустрічі, на якій обговорювали його звільнення, передає ABC 7.

      Злочинця ліквідували, ним був 45-річний Гері Мартін пропрацював на підприємстві третину свого життя. За даними місцевих ЗМІ, Мартін раніше мав судимість – у 1995 році за напад за обтяжувальних обставин у Міссісіпі.

      Дивіться відео: Стрілянина у місті Аврора США

      Доки тривала його ліквідація, десятки працівників підприємства не випускали назовні.

      Уся операція тривала близько 1 години 35 хвилин. У той час, коли нападника шукали, вогонь не відкривали. Стрілець переховувався у будівлі. Коли його локалізували, перестрілка почалася знову,
      – розповів шеф поліції Крістен Зіман.

      Також з міркувань безпеки з навчальних закладів, що неподалік, не випускали школярів. Постріли на території підприємства було чутно навіть з сусідніх будівель.

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      Теги: Новини США Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 Канал
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