Вандали спаплюжили десятки могил на єврейському кладовищі у Франції

У східній Франції невідомі пошкодили близько 80 могил на єврейському кладовищі перед загальнонаціональними маршами проти зростання антисемітських нападів.

Спаплюжили могили на кладовищі в селі Кватзенхайм, недалеко від кордону з Німеччиною, йдеться на сайті RFI.

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На могильних плитах намалювали нацистські символи, зроблені синіми та білими фарбами. Зокрема, міститься напис німецькою "Чорні ельзаські вовки" – назва сепаратистської групи, пов'язаної з неонацистами в 1970-х роках.



Нацистські написи на могилах у Франції

Чиновник регіону Жан-Люк Маркс засудив "жахливий антисемітський акт і висловив свою підтримку єврейській громаді, яка потрапила під атаку".

Масові акції були заплановані в Парижі та інших французьких містах у вівторок, 19 лютого, щоб засудити спалах антисемітських актів.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер попередив, що антисемітизм "поширюється як отрута" в країні, минулого тижня в центрі Парижа повідомлялося про серію антиєврейських інцидентів. Зокрема, на поштових скриньках зображали портрет жертви Голокосту, який був вандалізований свастикою.