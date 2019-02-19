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      Вандали спаплюжили десятки могил на єврейському кладовищі у Франції

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      Вандали спаплюжили десятки могил на єврейському кладовищі у Франції
      Вандали спаплюжили десятки могил на єврейському кладовищі у Франції / Фото з Twitter

      У східній Франції невідомі пошкодили близько 80 могил на єврейському кладовищі перед загальнонаціональними маршами проти зростання антисемітських нападів.

      Спаплюжили могили на кладовищі в селі Кватзенхайм, недалеко від кордону з Німеччиною, йдеться на сайті RFI.

      Читайте також: Антисемітський напад під час протестів "жовтих жилетів": деталі

      На могильних плитах намалювали нацистські символи, зроблені синіми та білими фарбами. Зокрема, міститься напис німецькою "Чорні ельзаські вовки" – назва сепаратистської групи, пов'язаної з неонацистами в 1970-х роках.

      Нацистські написи на могилах у Франції
      Нацистські написи на могилах у Франції

      Чиновник регіону Жан-Люк Маркс засудив "жахливий антисемітський акт і висловив свою підтримку єврейській громаді, яка потрапила під атаку".

      Масові акції були заплановані в Парижі та інших французьких містах у вівторок, 19 лютого, щоб засудити спалах антисемітських актів.

      Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер попередив, що антисемітизм "поширюється як отрута" в країні, минулого тижня в центрі Парижа повідомлялося про серію антиєврейських інцидентів. Зокрема, на поштових скриньках зображали портрет жертви Голокосту, який був вандалізований свастикою.

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      Теги: Новини Франції Протести
      Джерело: 24 канал
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