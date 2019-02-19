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      Вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище во Франции

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      Вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище во Франции
      Вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище во Франции / Фото из Twitter

      В восточной Франции неизвестные повредили около 80 могил на еврейском кладбище перед общенациональными маршами против роста антисемитских нападений.

      Осквернили могилы на кладбище в селе Кватзенхайм, недалеко от границы с Германией, говорится на сайте RFI.

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      На могильных плитах нарисовали нацистские символы, сделанные синими и белыми красками. В частности, содержится надпись на немецком "Черные эльзасские волки" – название сепаратистской группы, связанной с неонацистами в 1970-х годах.

      Нацистські написи на могилах у Франції
      Нацистские надписи на могилах во Франции

      Чиновник региона Жан-Люк Маркс осудил "ужасный антисемитский акт и выразил свою поддержку еврейской общине, которая попала под атаку".

      Массовые акции были запланированы в Париже и других французских городах во вторник, 19 февраля, чтобы осудить вспышку антисемитских актов.

      Министр внутренних дел Кристоф Кастанер предупредил, что антисемитизм "распространяется как яд" в стране, на прошлой неделе в центре Парижа сообщалось о серии антиеврейских инцидентов. В частности, на почтовых ящиках изображали портрет жертвы Холокоста, который был вандализован свастикой.

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      Теги: Протесты Новости Франции
      Источник: 24 канал
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