Вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище во Франции

В восточной Франции неизвестные повредили около 80 могил на еврейском кладбище перед общенациональными маршами против роста антисемитских нападений.

Осквернили могилы на кладбище в селе Кватзенхайм, недалеко от границы с Германией, говорится на сайте RFI.

Читайте также: Антисемитское нападение во время протестов "желтых жилетов": детали

На могильных плитах нарисовали нацистские символы, сделанные синими и белыми красками. В частности, содержится надпись на немецком "Черные эльзасские волки" – название сепаратистской группы, связанной с неонацистами в 1970-х годах.



Нацистские надписи на могилах во Франции

Чиновник региона Жан-Люк Маркс осудил "ужасный антисемитский акт и выразил свою поддержку еврейской общине, которая попала под атаку".

Массовые акции были запланированы в Париже и других французских городах во вторник, 19 февраля, чтобы осудить вспышку антисемитских актов.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер предупредил, что антисемитизм "распространяется как яд" в стране, на прошлой неделе в центре Парижа сообщалось о серии антиеврейских инцидентов. В частности, на почтовых ящиках изображали портрет жертвы Холокоста, который был вандализован свастикой.