Тысячи правок в "антиколомойский" законопроект, увлечения Венедиктовой – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 7 апреля – некоторые народные депутаты от фракции "Слуга народа", которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, подали более 16 тысяч правок к законопроекту о регулировании банковской сферы. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке заверила, что любит наблюдать за мужскими истериками.

Также в выпуске: Венедиктова анонсировала, что в ближайшее время могут объявить приговор по делу убийства Павла Шеремета.