Тысячи правок в "антиколомойский" законопроект, увлечения Венедиктовой – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 7 апреля – некоторые народные депутаты от фракции "Слуга народа", которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, подали более 16 тысяч правок к законопроекту о регулировании банковской сферы. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке заверила, что любит наблюдать за мужскими истериками.
Также в выпуске:
Венедиктова анонсировала, что в ближайшее время могут объявить приговор по делу убийства Павла Шеремета.
Комментарии
Читайте также
7 апреля , 19:00 Окончательное уничтожение: Коломойский показал предел, до которого может шантажировать
7 апреля , 23:19 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
7 апреля , 19:28 Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали
Выбор редакции
-
Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского7 апреля , 20:31
-
Наличный курс валют 7 апреля: гривна неуклонно дорожает7 апреля , 19:59
-
Зеленский: Апрель – очень опасный месяц7 апреля , 21:32
-
На Николаевщину просят отправить проверку Минздрава: это пока единственная область без COVID-197 апреля , 21:04
-
Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия7 апреля , 20:18
-
"Нафтогаз" подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на 17 миллиардов долларов7 апреля , 18:28
Предложения партнеров
Комментарии