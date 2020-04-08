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      Тысячи правок в "антиколомойский" законопроект, увлечения Венедиктовой – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 7 апреля – некоторые народные депутаты от фракции "Слуга народа", которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, подали более 16 тысяч правок к законопроекту о регулировании банковской сферы. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке заверила, что любит наблюдать за мужскими истериками.

      Также в выпуске:

      Венедиктова анонсировала, что в ближайшее время могут объявить приговор по делу убийства Павла Шеремета.

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Игорь Коломойский Ирина Венедиктова Гуд найт Юкрейн
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