Тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту, захоплення Венедіктової – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 7 квітня – деякі народні депутати від фракції "Слуга народу", яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, подали понад 16 тисяч правок до законопроєкту про регулювання банківської сфери. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці запевнила, що любить спостерігати за чоловічими істериками.
Також у випуску:
Венедіктова анонсувала, що у найближчий час можуть оголосити вирок у справі вбивства Павла Шеремета.
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