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      Тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту, захоплення Венедіктової – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 7 квітня – деякі народні депутати від фракції "Слуга народу", яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, подали понад 16 тисяч правок до законопроєкту про регулювання банківської сфери. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці запевнила, що любить спостерігати за чоловічими істериками.

      Також у випуску:

      Венедіктова анонсувала, що у найближчий час можуть оголосити вирок у справі вбивства Павла Шеремета.

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Ігор Коломойський Ірина Венедіктова Гуд найт Юкрейн
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