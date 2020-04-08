Тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту, захоплення Венедіктової – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 7 квітня – деякі народні депутати від фракції "Слуга народу", яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, подали понад 16 тисяч правок до законопроєкту про регулювання банківської сфери. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці запевнила, що любить спостерігати за чоловічими істериками.

Також у випуску: Венедіктова анонсувала, що у найближчий час можуть оголосити вирок у справі вбивства Павла Шеремета.