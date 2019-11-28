16:59
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Тысячи военных прошлись по центру Тернополя: впечатляющие фото и видео

      135 Читати новину українською

      В Тернополь после года службы в полном составе прибыли бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады. Почти 2000 военных прошлись по центру города с "Маршем мужества".

      Во время мероприятия более сотни военных отметили государственными наградами.

      Стоит знать! Самые яркие бои украинских военных на Донбассе: примеры на фото и видео

      "Мы очень рады, что благодаря нашей работе сейчас на остальной территории Украины не свистят артиллерийские снаряды и не погибают люди", – сказал командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Баранов.

      хода мужності тернопіль
      "Шествие мужества" в Тернополе

      хода муженості тернопіль
      Почти 2000 военных прошлись по центру Тернополя

      Командующий войсками оперативного командования "Запад" Александр Павлюк обьяснил, что одна из бригад заставляет врага задуматься, применять оружие против украинских пехотинцев.

      "Ребята на отлично справились со всеми поставленными задачами и я их только благодарю", – отметил Александр Павлюк.

      тернопіль марш мужності
      Почтение памяти погибших военных

      хода мужності тернопіль
      Награды военным

      військові хода мужності тернопіль
      Военные вернулись с Востока Украины

      Артиллеристы пробудут дома полгода. После этого, вернутся на передовую, потому что, говорят, враг не спит, поэтому расслабляться нельзя.

      Смотрите больше фото (Министерство обороны Украины) с "Марша мужества" в Тернополе:

       

      Лучшие флагманские смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
      сегодня
      18803
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Война Вооруженные силы Украины Тернополь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 76
      сегодня , 15:37 Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата
      Ірина Вихрущ 3467
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      75
      сегодня , 15:30 Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      Сергій Лещенко 238
      сегодня , 15:01 Обыск у Маруси Зверобой: биография известного волонтера
      Євгенія Мазур 830
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук