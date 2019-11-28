Тысячи военных прошлись по центру Тернополя: впечатляющие фото и видео

В Тернополь после года службы в полном составе прибыли бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады. Почти 2000 военных прошлись по центру города с "Маршем мужества".

Во время мероприятия более сотни военных отметили государственными наградами.

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"Мы очень рады, что благодаря нашей работе сейчас на остальной территории Украины не свистят артиллерийские снаряды и не погибают люди", – сказал командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Баранов.



"Шествие мужества" в Тернополе



Почти 2000 военных прошлись по центру Тернополя

Командующий войсками оперативного командования "Запад" Александр Павлюк обьяснил, что одна из бригад заставляет врага задуматься, применять оружие против украинских пехотинцев.

"Ребята на отлично справились со всеми поставленными задачами и я их только благодарю", – отметил Александр Павлюк.



Почтение памяти погибших военных



Награды военным



Военные вернулись с Востока Украины

Артиллеристы пробудут дома полгода. После этого, вернутся на передовую, потому что, говорят, враг не спит, поэтому расслабляться нельзя.

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