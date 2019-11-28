Тисячі військових пройшлись центром Тернополя: вражаючі фото та відео

До Тернополя після року служби у повному складі прибули бійці 44-ї окремої артилерійської бригади. Майже 2 тисячі військових пройшлися центром міста з "Маршем мужності".

Під час заходу понад сотню військових відзначили державними нагородами.

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"Ми дуже раді, що завдяки нашій роботі зараз на решті території України не свистять артилерійські снаряди і не гинуть люди", – сказав командир 44-ї окремої артилерійської бригади Сергій Баранов.



"Хода мужності" у Тернополі



Майже 2 тисячі військових пройшлись центром Тернополя

Командувач військ оперативного командування "Захід" Олександр Павлюк пояснив, що одна з бригад заставляє ворога задуматись, чи застосовувати зброю проти українських піхотинців.

"Хлопці навідмінно справилися з усіма поставленими завданнями і я їм тільки дякую", – наголосив Олександр Павлюк.



Вшанування пам'яті загиблих військових



Нагороди військовим



Військові повернулись зі Сходу України

Артилеристи пробудуть вдома півроку. Після цього, повернуться на передову, бо, кажуть, ворог не спить, тому розслаблятися не можна.

Дивіться більше фото (Міністерство оборони України) з "Ходи мужності" у Тернополі: