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      Тисячі військових пройшлись центром Тернополя: вражаючі фото та відео

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      До Тернополя після року служби у повному складі прибули бійці 44-ї окремої артилерійської бригади. Майже 2 тисячі військових пройшлися центром міста з "Маршем мужності".

      Під час заходу понад сотню військових відзначили державними нагородами. 

      Варто знати! Найяскравіші бої українських військових на Донбасі: приклади у фото та відео

      "Ми дуже раді, що завдяки нашій роботі зараз на решті території України не свистять артилерійські снаряди і не гинуть люди", – сказав командир 44-ї окремої артилерійської бригади Сергій Баранов.

      хода мужності тернопіль
      "Хода мужності" у Тернополі

      хода муженості тернопіль
      Майже 2 тисячі військових пройшлись центром Тернополя

      Командувач військ оперативного командування "Захід" Олександр Павлюк пояснив, що одна з бригад заставляє ворога задуматись, чи застосовувати зброю проти українських піхотинців.

      "Хлопці навідмінно справилися з усіма поставленими завданнями і я їм тільки дякую", – наголосив Олександр Павлюк.

      тернопіль марш мужності
      Вшанування пам'яті загиблих військових 

      хода мужності тернопіль
      Нагороди військовим

      військові хода мужності тернопіль
      Військові повернулись зі Сходу України

      Артилеристи пробудуть вдома півроку. Після цього, повернуться на передову, бо, кажуть, ворог не спить, тому розслаблятися не можна.

      Дивіться більше фото (Міністерство оборони України) з "Ходи мужності" у Тернополі:

       

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Тернопіль Війна на Донбасі Збройні сили України Війна Операція Об'єднаних сил
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