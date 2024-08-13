Так, днях в одном из ресторанов на Ивано-Франковщине мужчина конфликтовал с посетителями и угрожал, вероятно, боевой гранатой. Задержанному уже объявили о подозрении.

Смотрите также В Херсоне мужчина бросил гранату в людном месте: есть жертва и раненые

В Тысменице мужчина угрожал гранатой в ресторане

В полиции рассказали, что испуганные жители Тысменицы позвонили на 102 около 22 часов. Когда правоохранители прибыли на место, установили, что мужчина в нетрезвом состоянии кричал, оскорблял нецензурной бранью посетителей ресторана.

Хулиган ударил в лицо 31-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения. Кроме того, открыто демонстрировал предмет, внешне похожий на боевую гранату Ф-1. Далее убежал, а боеприпас выбросил.

Впрочем, полицейские оперативно установили личность правонарушителя – 51-летнего мужчины, ранее не судимого. Гранату зашли неподалеку от места происшествия, изъяли и направили на экспертизу.

В Тысменице мужчина угрожал взорвать гранату / Фото полиции

Уже вскоре мужчину задержали дома. Следователи объявили ему о подозрении по статье "Хулиганство". Теперь местному жителю грозит от ограничения свободы до заключения на срок от 3 до 7 лет.