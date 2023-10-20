Спасибо, что выбираете нас и остаетесь с нами. Благодаря вам наш ютуб-канал стал первым среди новостных в Украине и вошел в топ-10 новостных каналов мира.

Обратите внимание Как продолжить смотреть 24 Канал: пошаговая инструкция по настройкам спутника ASTRA

Если вы до сих пор не подписались на ютуб 24 Канала, самое время это сделать здесь. Редакция 24 Канала работает 24 на 7, чтобы вы первыми узнавали самые актуальные новости.



Ютуб 24 Канала – первый по рейтингу в Украине / Скриншот 24 Канала



На ютубе 24 Канала уже 6 миллионов подписчиков / Скриншот 24 Канала

Вместе мы пережили так много

Наша история на ютубе началась в 2014 году. За это время мы пережили множество непростых моментов. Начало войны России с Украиной, пандемия COVID-19, полномасштабная война. Верим, что уже скоро опубликуем новость о нашей победе.

Поздравляем коллег и благодарим за фантастическую работу. Отдельная благодарность нашим волшебным ведущим. Каждый из них привносит в эфир целую вселенную, захватывающую с первых минут программы.

Спасибо воинам ВСУ за то, что можем продолжать свое дело и заниматься ежедневным информированием о самом важном.