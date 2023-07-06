Как найти и настроить сигнал 24 Канала со спутника ASTRA, можно ли сделать это самостоятельно и нужно ли дополнительное оборудование, рассказываем далее.

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Как настроить свой приемник: простыми словами по существу

В нашу редакцию продолжают поступать сотни обращений от зрителей, которые привыкли смотреть 24 Канал со спутника AMOS, а после 30 июня не смогли увидеть его "на обычном месте".

Мы решили простыми словами объяснить всем, как настроить свой спутниковый тюнер (приемник) на прием 24 Канала.

Прежде всего нужно убедиться, что у вас есть исправный и надлежащего типа спутниковый приемник/тюнер. Сделать это очень просто:

Если у вас есть возможность смотреть хотя бы один из телеканалов 1+1 Марафон, 2+2, УНИАН, ТЕТ, Бигуди или Плюс Плюс – значит все в порядке!

"По соседству", рядом с этими телеканалами теперь 24 Канал.

В таком случае во многих современных тюнерах канал может "подтянуться" (настроиться) автоматически и будет доступен для просмотра.

Но если этого не произошло, вам следует "пересканировать" (обновить) список доступных каналов на спутнике.

Для этого в меню тюнера нужно найти раздел "Настройки" (Settings, Поиск сервисов/поиск каналов или другие подобные разделы меню), и двигаясь по пунктам этого меню ввести параметры для приема: спутник Astra 4A (4.8°E)

транспондер 11766 H

поток 30000

FEC 2/3 (или авто)

Теперь следует выбрать сканирование. Ваш тюнер отсканирует (обновит) и покажет найденный список каналов (их будет около 30). В этом списке и будет 24 Канал.

Что делать, если все еще не получается подключиться

Если же вы до сих пор не имели возможности смотреть вышеперечисленные телеканалы группы "1+1 Медиа" (1+1 Марафон, 2+2, УНИАН, ТЕТ, Бигуди или Плюс Плюс), то, скорее всего, ваш спутниковый тюнер/приемник не поддерживает стандарт DVB-S2 (современный формат трансляции спутниковых каналов) или у вас нет настроенной на спутник ASTRA 4А антенны. И вам следует обратиться за помощью к специалистам.

В любом случае мы очень хотим оставаться надежным и достоверным источником информации для вас. А потому вы можете бесплатно смотреть программу 24 Канала на всех без исключения сервисах ОТТ (таких, как MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и других), в YouTube, на сайте 24tv.ua и в мобильном приложении 24 Канала на своем смартфоне. Будьте с нами! Вместе – победим.

Кстати говоря, также смотрите 24 Канал в ютубе, фейсбуке, телеграме и тиктоке. Наша команда работает 24/7, чтобы у вас всегда был доступ к оперативной и достоверной информации.