Як знайти та налаштувати сигнал 24 Каналу з супутника ASTRA, чи можна зробити це самостійно та чи потрібне додаткове обладнання, розповідаємо далі.

До теми 24 Канал припинив трансляцію з супутника AMOS 4W: дивіться нас на ASTRA

Як налаштувати свій приймач: простими словами по суті

До нашої редакції продовжують надходити сотні звернень від глядачів, які звикли дивитися 24 Канал з супутника AMOS, а після 30 червня не змогли побачити його "на звичному місці".

Отож, ми вирішили простими словами пояснити усім, як налаштувати свій супутниковий тюнер (приймач) на прийом 24 Каналу.

Насамперед, потрібно впевнитися, що у вас є справний і належного типу супутниковий приймач/тюнер. Зробити це дуже просто:

Якщо ви маєте можливість дивитися хоча б один із телеканалів 1+1 Марафон, 2+2, УНІАН, ТЕТ, Бігуді чи Плюс Плюс – значить все в порядку!

"По сусідству" поруч із цими телеканалами зараз є і 24 Канал.

У такому випадку в багатьох сучасних тюнерах канал може "підтягнутися" (налаштуватися) автоматично, і буде доступний для перегляду.

Але, якщо цього не сталося, вам слід "пересканувати" (оновити) список доступних каналів на супутнику.

Для цього у меню тюнера потрібно знайти розділ "Настройки" (Settings, Пошук сервісів/пошук каналів чи інше подібні розділи меню), та, рухаючись пунктами цього меню, ввести параметри для прийому: супутник Astra 4A (4.8°E)

транспондер 11766 H

потік 30000

FEC 2/3 (або авто)

Тепер слід вибрати сканування. Ваш тюнер відсканує (оновить) і покаже знайдений список каналів (їх буде близько 30). В цьому списку і буде 24 Канал.

Що робити, якщо все ще не виходить підключитись

Якщо ж ви досі не мали змоги переглядати перелічені вище телеканали групи "1+1 Медіа" (1+1 Марафон, 2+2, УНІАН, ТЕТ, Бігуді чи Плюс Плюс), то, найімовірніше, ваш супутниковий тюнер/приймач не підтримує стандарт DVB-S2 (сучасний формат трансляції супутникових каналів), або у вас немає налаштованої на супутник ASTRA 4А антени. І вам слід звернутися по допомогу до фахівців.

У будь-якому випадку, ми дуже хочемо залишатися надійним і достовірним джерелом інформації для вас. А тому ви можете безкоштовно переглядати програму 24 Каналу на всіх без виключення сервісах ОТТ (таких як MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV та інших), в YouTube, на сайті 24tv.ua та в мобільному застосунку 24 Каналу на своєму смартфоні. Будьте з нами! Разом – переможемо!

До речі, також дивіться 24 Канал у ютубі, фейсбуці, телеграмі та тіктоці. Наша команда працює 24/7, щоб Ви завжди мали доступ до оперативної та достовірної інформації.