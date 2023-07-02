24 Канал використовує для трансляцій лише один супутник – ASTRA 4A. Однак, дивиться нас також можна у ютубі, фейсбуці, телеграмі та навіть тіктоці.

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Причина – масові атаки окупантів

Серед головних причин припинення співпраці зі SpaceCom те, що окупанти глушили сигнал 24 Каналу з цього супутника ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім того, періодично на нашій частоті у 10 разів потужніше підіймали сигнал з кремлівською пропагандою. Через це глядачі могли бачити ворожу ІПСО.

Зокрема, 6 лютого 2023 російські хакери намагалися зламати телевізійний сигнал 24 Каналу. В ефір запустили фейкове "звернення" Володимира Зеленського. Втім, окупанти вже традиційно зазнали провалу. Наші фахівці оперативно відновили мовлення.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Росія постійно атакує 24 Канал. Однак, до яких би схем не вдався агресор, приховати правду та зупинити нашу роботу окупантам не вийде.