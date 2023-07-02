24 Канал использует для трансляций только один спутник – ASTRA 4A. Однако, смотрит нас также можно в ютуби, фейсбуки, телеграмме и даже тектоке.

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Причина – массовые атаки окупантов

Среди главных причин прекращения сотрудничества со SpaceCom то, что оккупанты глушили сигнал 24 Канала по этому спутнику еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, периодически на нашей частоте в 10 раз мощнее поднимали сигнал с кремлевской пропагандой. Поэтому зрители могли видеть враждебную ИПСО.

В частности, 6 февраля 2023 г. хакеры пытались сломать телевизионный сигнал 24 Канала. В эфир запустили фейковое "обращение" Владимира Зеленского. Впрочем, оккупанты уже традиционно потерпели провал. Наши специалисты оперативно возобновили вещание.

Заметим, что с начала полномасштабной войны Россия постоянно атакует 24 канала. Однако, к каким бы схемам не прибег агрессор, скрыть правду и остановить нашу работу оккупантам не получится.