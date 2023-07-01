Ми вийшли на рекордну кількість підписників у Facebook. Там за 24 Каналом слідкують 2 500 000 користувачів.

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Цікаві факти про Facebook 24 Каналу

Сторінка 24 Каналу у фейсбуці верифікована Метою. Ми сумлінно дотримуємось правил платформи. На цій сторінці викладається тільки найголовніше з інформаційного простору. А ще у Facebook ми публікуємо унікальні візуальні матеріали.

Керівник відділу соцмедіа 24 Каналу Яромир Вдович зазначив, що цифра у 2 500 000 юзерів є серйозним показником. Адже це люди, що активно стежать за нашим контентом.

Фейсбук серед українців залишається одним з важливих джерел для отримання новин, тому для нас це особливий майданчик для інформування та взаємодії. За рік нам вдалось збільшити аудиторію у цій соцмережі на понад 1 мільйон підписників, що не може не тішити,

– додав він.

Сторінка 24 Каналу у Facebook має 2500000 підписників / Скриншот з соцмереж

Дякуємо, що довіряєте нам та слідкуєте за соцмережами 24 Каналу! Наші журналісти ретельно перевіряють інформацію та повідомляють аудиторії тільки правду. Тих, хто ще чомусь не підписався, ми запрошуємо до нас у Facebook.