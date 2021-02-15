В Вашингтоне, неподалеку от Белого дома полиция задержала 66-летнюю женщину. Она пыталась передать письмо президенту Джо Байдену и имела оружие.

Женщина приехала в резиденцию президента Соединенных Штатов в сопровождении вооруженного мужчины.

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Что известно о злоумышленниках и их намерениях

Вместе они подошли к блокпосту, где задержанная рассказала правоохранителям о желании передать Байдену письменное обращение.

Стражи порядка осмотрели автомобиль 66-летней женщины, в котором обнаружили заряженный пистолет. Ее спутник также имел с собой оружие – пистолет ВВ. Мужчину задержали позже.

Обратите внимание! Ранее в США взяли под стражу участницу штурма Капитолия от 6 января Рейчел Пауэлл из Пенсильвании, которая сама воспитывает 8 детей. Она стала известна как "леди с мегафоном", ведь инструктировала протестующих относительно того, куда им идти. Больше о беспорядках в Вашингтоне читайте по ссылке.