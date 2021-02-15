Возле Белого дома задержали женщину с заряженным пистолетом и письмом для Байдена
В Вашингтоне, неподалеку от Белого дома полиция задержала 66-летнюю женщину. Она пыталась передать письмо президенту Джо Байдену и имела оружие.
Источник:Fox News
Женщина приехала в резиденцию президента Соединенных Штатов в сопровождении вооруженного мужчины.
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Что известно о злоумышленниках и их намерениях
Вместе они подошли к блокпосту, где задержанная рассказала правоохранителям о желании передать Байдену письменное обращение.
Стражи порядка осмотрели автомобиль 66-летней женщины, в котором обнаружили заряженный пистолет. Ее спутник также имел с собой оружие – пистолет ВВ. Мужчину задержали позже.
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