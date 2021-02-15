У Вашингтоні, неподалік від Білого дому поліція затримала 66-річну жінку. Вона намагалася передати листа президентові Джо Байдену та мала зброю.

Жінка приїхала до резиденції президента Сполучених Штатів у супроводі озброєного чоловіка.

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Що відомо про зловмисників та їхні наміри

Разом вони підійшли до блокпосту, де затримана розповіла правоохоронцям про бажання передати Байдену письмове звернення.

Правоохоронці також оглянули автомобіль 66-річної жінки, в якому виявили заряджений пістолет. Її супутник також мав зі собою зброю – пістолет ВВ. Чоловіка затримали згодом.

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