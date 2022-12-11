Корабль сообщил об опасности военно-морских сил Румынии. Они уже ликвидировали мину.

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Как ликвидировали российскую мину

В субботу (10 декабря – 24 канал) военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря,

– заявили в Минобороны Румынии.

По их данным, турецкий корабль обнаружил мину ориентировочно в 2,5 мили, что равняется ориентировочно 4,6 километра, к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Эту информацию подтвердил и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Известно, что это уже четвертая мина, которую румынские военные ликвидировали с 3 марта 2022 года. С начала полномасштабной войны Турция, Румыния и Болгария уже ликвидировали ориентировочно 40 российских мин.

Издание также напомнило, что:

Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов;

воды моря разделяют между собой Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.

Что известно о российских минах в Черном море