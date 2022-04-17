Судно шло под флагом Экваториальной Гвинеи. Танкер направлялся из Египта на Мальту, затонул 16 апреля в заливе Габес у берегов Туниса.

Раннее В Китае признали погибшими всех пассажиров крушения Boeing 737

В настоящее время утечки топлива нет, – власти Туниса

По предварительной информации тунисских властей, пока утечки топлива нет. На заседании соберется комиссия по предотвращению катастроф. Специалисты обсудят те меры, которые нужно принять.

В море было ненастье во время катастрофы

Еще накануне крушения танкер просил разрешения зайти в тунисские территориальные воды, ведь погода была плохой. Когда судно находилось в 7 километрах от берега, в машинное отделение попала вода.

Обратите внимание! На судне был экипаж в составе 7 человек. Всех вовремя удалось эвакуировать.