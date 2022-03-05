Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба во время прямого эфира телеканала "Верховная Рада". По его словам, пациенты психоневрологического диспансера могут находиться в руках "кадыровцев".

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В диспансере находились около 600 человек. Большинство из них не могут нормально передвигаться или имеют физические особенности.

Есть информация, что в Бородянке могли захватить психоневрологический диспансер. Все люди там фактически в плену "кадыровцев", зашедших в город,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что также сообщили, что психоневрологический диспансер может быть заминирован. В настоящее время это проверяется.

"Если это все будет подтверждено, это будет еще одним доказательством бесчеловечных условий и отношения к мирным и больным людям. И тогда это следует рассматривать в будущем на уровне всех возможных законодательных институтов", – отметил Алексей Кулеба.

Добавим, что в предыдущие дни захватчики бомбили Бородянку, расположенную в 60 километрах от Киева, в течение нескольких дней. Рашисты цинично обстреливали жилые дома, детсады и аптеки. Под завалами домов могут находиться около 100 человек.

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