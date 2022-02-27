Техника оккупанта была обозначена буквой V. Всего за несколько часов после обращения Данилова танки оккупанта уничтожили в Буче Киевской области.

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Вражескую технику разбили на улице Вокзальной. Видео с места происшествия снял местный житель. Он отметил, что пострадали некоторые дома, но без этого сейчас никак.

Смотрите видео с уничтоженными вражескими танками в Буче (Внимание! Ненормативная лексика, 18+):

Отметим, секретарь СНБО предупреждал, что на этой технике в Украину прибыли опасные террористы со специальным заданием.

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