Техніка окупанта була позначена літерою V. Лише за кілька годин після звернення Данілова танки окупанта знищили у Бучі Київської області.

Важливо Путін переводить війська Росії на посилений режим бойового чергування

Ворожу техніку розбили на вулиці Вокзальній. Відео з місця події зняв місцевий мешканець. Він зазначив, що постраждали деякі будинки, але без цього зараз ніяк.

Дивіться відео зі знищеними ворожими танками у Бучі: (Увага! Ненормативна лексика, 18+)

Зауважимо, секретар РНБО попереджав, що на цій техніці в Україну прибули небезпечні терористи зі спеціальним завданням.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.