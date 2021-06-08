Об опасности в своем фейсбуке сообщила Наталья Матюшина, советник начальника ГУНП в Черновицкой области. Она опубликовала следы хищника, обнаруженные лесниками.
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По словам чиновницы, к сожалению, уже были случаи нападения на домашних животных в зоне возле леса на Буковине. А именно – в селе Спасская.
"Если раньше люди не обращали внимание на странные следы на земле или ободранную кору деревьев, теперь понимаем, что это медвежьи метки", – подчеркнула она.
Заметьте, самец бурого медведя "считает своей" территорию площадью до 400 квадратных километров,
– уточнила Матюшина.
И предупредила, что это животное может развивать скорость до 60 километров в час. Поэтому бежать от него – нет смысла. Что делать вместо этого – Матюшина уточнила в одном из сообщений.
Если же встретили медведя, нельзя:
- смотреть ему в глаза;
- поворачиваться спиной к животному;
- бежать;
- делать резких движений;
- атаковать.
"Метки" хищника на деревьях / Фото с фейбсук-страницы Матюшиной
Лесники обнаружили следы медведя / Фото с фесбук-страницы Матюшиной
Как действовать при встрече с хищником
Как пояснила Матюшина, нужно очень медленно пятиться и разбрасывать за собой вещи. Вероятнее всего, что медведь задержится, чтобы обнюхать их.
Стоит поднять над собой что-то, чтобы казаться выше. Чтобы медведь испугался и убежал, нужно поднять шум – громко говорить, кричать, свистеть, включить громкую музыку.
Если животное подошло вплотную, замрите или медленно упадите на землю. Согнитесь в позу эмбриона, накройте голову руками и притворитесь мертвым,
– посоветовала Матюшина.
"Медведь может вас обнюхать, пошевелить лапами и уйти. Если же животное напало – бейте его в глаза", – подытожила советник председателя Нацполиции области.
Ситуация – не критичная
В комментариях к своей публикации Матюшина сообщила, что уже передала соответствующую информацию. В то же время подчеркнула, что ситуация не является критической.
"Пристрелить – нет необходимости, к тому же это незаконно – мишка краснокнижный. Считаю, что самое необходимое – предупредить людей", – объяснила она.