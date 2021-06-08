Об опасности в своем фейсбуке сообщила Наталья Матюшина, советник начальника ГУНП в Черновицкой области. Она опубликовала следы хищника, обнаруженные лесниками.

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По словам чиновницы, к сожалению, уже были случаи нападения на домашних животных в зоне возле леса на Буковине. А именно – в селе Спасская.

"Если раньше люди не обращали внимание на странные следы на земле или ободранную кору деревьев, теперь понимаем, что это медвежьи метки", – подчеркнула она.

Заметьте, самец бурого медведя "считает своей" территорию площадью до 400 квадратных километров,

– уточнила Матюшина.

И предупредила, что это животное может развивать скорость до 60 километров в час. Поэтому бежать от него – нет смысла. Что делать вместо этого – Матюшина уточнила в одном из сообщений.

Если же встретили медведя, нельзя:

смотреть ему в глаза;

поворачиваться спиной к животному;

бежать;

делать резких движений;

атаковать.



"Метки" хищника на деревьях / Фото с фейбсук-страницы Матюшиной



Лесники обнаружили следы медведя / Фото с фесбук-страницы Матюшиной

Как действовать при встрече с хищником

Как пояснила Матюшина, нужно очень медленно пятиться и разбрасывать за собой вещи. Вероятнее всего, что медведь задержится, чтобы обнюхать их.

Стоит поднять над собой что-то, чтобы казаться выше. Чтобы медведь испугался и убежал, нужно поднять шум – громко говорить, кричать, свистеть, включить громкую музыку.

Если животное подошло вплотную, замрите или медленно упадите на землю. Согнитесь в позу эмбриона, накройте голову руками и притворитесь мертвым,

– посоветовала Матюшина.

"Медведь может вас обнюхать, пошевелить лапами и уйти. Если же животное напало – бейте его в глаза", – подытожила советник председателя Нацполиции области.

Ситуация – не критичная

В комментариях к своей публикации Матюшина сообщила, что уже передала соответствующую информацию. В то же время подчеркнула, что ситуация не является критической.

"Пристрелить – нет необходимости, к тому же это незаконно – мишка краснокнижный. Считаю, что самое необходимое – предупредить людей", – объяснила она.