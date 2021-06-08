Про небезпеку у своєму фейсбуці повідомила Наталія Матюшина, радниця начальника ГУНП у Чернівецькій області. Вона опублікувала сліди хижака, виявлені лісниками.

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За словами посадовиці, на жаль, вже траплялися й випадки нападу на свійських тварин у прилісовій зоні на Буковині. А саме – у селі Спаська.

"Якщо раніше люди не звертали увагу на чудернацькі сліди на землі чи обдерту кору дерев, тепер розуміємо, що це ведмежі мітки", – підкреслила вона.

Зауважте, самець бурого ведмедя "вважає своєю" територію площею до 400 квадратних кілометрів,

– уточнила Матюшина.

Й попередила, що ця тварина може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Тому тікати від неї – немає сенсу. Що робити натомість – Матюшина уточнила в одному з дописів.

Якщо таки зустріли ведмедя, не можна:

дивитися йому в очі;

повертатися спиною до тварини;

бігти;

робити різких рухів;

атакувати.



"Мітки" хижака на деревах / Фото з фейбсук-сторінки Матюшиної



Лісники виявили сліди ведмедя / Фото з фесбук-сторінки Матюшиної

Як діяти при зустрічі з хижаком

Як пояснила Матюшина, потрібно дуже повільно задкувати й розкидувати за собою речі. Найімовірніше, що ведмідь затримається, аби обнюхати їх.

Варто підняти над собою щось, аби здаватись вищими. Аби ведмідь злякався та втік, потрібно здійняти шум – голосно говорити, кричіть, свистіти, включити гучну музику.

Якщо тварина підійшла впритул, замріть або повільно впадіть на землю. Зігніться в позу ембріона, накрийте руками голову і прикиньтесь мертвим,

– порадила Матюшина.

"Ведмідь може вас обнюхати, поворушити лапами й піти. Якщо ж тварина напала – бийте її в очі", – підсумувала радниця голови Нацполіції області.

Ситуація – не критична

У коментарях до своєї публікації Матюшина повідомила, що вже передала відповідну інформацію. Водночас підкреслила, що ситуація не є критичною.

"Пристрелити – немає потреби, до того ж це незаконно — ведмедик червонокнижний. Вважаю, що найнеобхідніше – попередити людей", – пояснила вона.