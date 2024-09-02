На основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что мать чиновника в 2023 году приобрела 3-комнатную квартиру в центральной части города Полтавы. Об этом рассказала пресс-секретарь антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

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Мама с сомнительными миллионами

Известно, что стоимость квартиры составляет более 1,9 миллиона гривен. В то же время женщина не имела достаточных законных доходов для приобретения.

Также удалось выяснить, что фактически указанной квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

САП заявила иск к ВАКС о признании необоснованными активы работника ТЦК и о конфискации с него в доход государства 1,9 миллиона гривен.

К слову, недавно СБУ задержала двух руководителей ТЦК на Киевщине, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов.