Об этом он рассказал в эфире 24 канала. Он пытается разговаривать с детьми, чтобы успокоить.
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"Понятно, что их лица перепуганы. Понятно, что они очень волнуются из-за того, что происходит, что будет дальше, куда их везут", – отметил певец.
Война – это плохо и страшно. Однако самое главное, что я пытаюсь разговаривать. Они видят, что есть хорошие люди, которые помогают им,
– добавил Леньо.
Певец и сам очень волнуется по поводу сложившейся ситуации. "Я уже даже охрип от этих переживаний, скажу честно. Однако я взял себя в руки и скажу, что самое важное, чтобы сейчас каждый был на своем месте", – подытожил Леньо.
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