Про це Леньо розповів в ефірі 24 каналу. Він намагається розмовляти з дітьми, аби заспокоїти.

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"Зрозуміло, що їхні обличчя перелякані. Зрозуміло, що вони дуже-дуже хвилюються через те, що відбувається, що буде далі, куди їх везуть", – зазначив співак.

Війна – це погано і страшно. Однак найголовніше, що я намагаюсь розмовляти. Вони бачать, що є добрі люди, які їм допомагають,

– додав Леньо.

Співак і сам дуже хвилюється з приводу ситуації, яка склалась. "Я вже навіть захрип від цих переживань, скажу чесно. Однак я взяв себе в руки і скажу, що найважливіше, щоб зараз кожен був на своєму місці", – підсумував Леньо.

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