Его опубликовали от имени президента Европарламента Роберты Мецоли. Она отметила, что в твиттере будут делиться последними новостями о том, как ЕС поддерживает Украину.

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Вместе мы добьемся успеха: добро пожаловать в новую страницу Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе,

– заметила Мецола.

Первое сообщение / Скриншот 24 канала

Мецола ранее также отметила, что вторжение в Украину должно стать для России самой дорогой ошибкой в истории. Кремль должен не только поплатиться за содеянное, но и навсегда уяснить, к чему приводят такие действия.

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